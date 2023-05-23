صلاح الدين.. الإطاحة بأحد المشاركين في

2023/05/23 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد المشاركين بتنفيذ جريمة مجزرة سبايكر، وذلك في محافظة صلاح الدين.

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