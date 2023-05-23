2023/05/23 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات واخر بتهمة الخطف في محافظتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمحافظتين.. الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات واخر بتهمة الخطف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمحافظتين.. الإطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المخدرات واخر بتهمة الخطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).