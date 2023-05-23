2023/05/23 | 18:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nPi0TurMr5w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة ترفض استلام مصحات التأهيل | #مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الصحة ترفض استلام مصحات التأهيل | #مواقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).