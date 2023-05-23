2023/05/23 | 18:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن : عمري 52 سنة وأشتغل عمالة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yIJ6v10fuF8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن : عمري 52 سنة وأشتغل عمالة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن : عمري 52 سنة وأشتغل عمالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).