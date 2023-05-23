2023/05/23 | 18:07 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ثلاثة مقاتلين من وحدات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني قتلوا اليوم الثلاثاء، في ضربة تركية بطائرة مسيرة على شمال العراق.

وأضاف الجهاز في بيان أن الضربة التي وقعت الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (02.00 بتوقيت غرينتش) استهدفت مقراً لمقاتلي وحدات حماية سنجار في قرية تشومو خلف في قضاء سنجار"، مما أدى "إلى مقتل ثلاثة مقاتلين أيزيديين" و"إصابة ثلاثة آخرين بجروح"، وهو القصف الثاني خلال أسبوع الذي يستهدف المنطقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقادت تركيا حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية اللذين تعتبرهما أنقرة من الجماعات الإرهابية.

وتشن تركيا من حين لآخر ضربات جوية في شمال العراق، ولديها عشرات المواقع على الأراضي العراقية.

وتعتقد أنقرة أن وحدات مقاومة سنجار لها صلات بحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، واستهدفتها من قبل وكانت آخر مرة في فبراير (شباط) الماضي.

وقال مسؤول أمني تركي كبير "لقد أصبنا هدفاً اليوم لكننا نصيب بانتظام أهدافاً لوحدات حماية الشعب"، مضيفاً أن السلطات تتحقق حالياً من نتائج العملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرة تركية تقتل 3 أيزيديين في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرة تركية تقتل 3 أيزيديين في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).