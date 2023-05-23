الإعدام لإرهابيين اثنين بنينوى.. تفاصيل تكشف لأول مرة عن جرائم قتل بدوافع

2023/05/23 | 18:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس القضاء الأعلى، جريمة قتل

لشخصين واضحة المعالم بدافع طائفي

عنصري وانتقامي بسبب ما حصل للطائفة

الأيزيدية أثناء سيطرة عصابات داعش

الإجرامية على قضاء سنجار في محافظة

نينوى.

في الأسبوع الأول من أ

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