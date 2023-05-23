المندلاوي يعلن إضافة عدد من المواد الجديدة لمشروع قانون الموازنة

2023/05/23 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، عن اضافة عدد من المواد الجديدة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥).

وقال المندلاوي خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة المالية النيابية، بحضور نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، ورئيس واعضاء اللجنة المالية، ان :"اللجنة صوتت على مواد جديدة تخص نشر البحوث العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك استحقاق المتعاقدون بما فيهم المتوفين من الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك بسبب بلوغهم السن القانوني للاحالة على التقاعد على ان تستوفى مدة العقد التوقيفات التقاعدية، اضافة إلى التصويت على المقترحات الواردة من هيأة الإعلام والاتصالات".

وبين انه "جرى مناقشة معالجة عقود مابعد ٢٠١٩/١٠/٢، ومخاطبة اللجنة لوزارة المالية بخصوص تكييف اوضاعهم".

وشدد على "ضرورة تعضيد فقرات الموازنة بما يلبي تطلعات الشعب وتعظيم واردات خزينة الدولة وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي، والاسراع بحسم القانون ورفعه الى رئاسة المجلس، مجددا شكره ودعمه للجهود التي تبذلها رئاسة واعضاء اللجنة المالية للاسراع بإنجاز تشريع القانون".

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