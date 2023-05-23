مقتل طفل نتيجة العبث بالسلاح في بغداد

2023/05/23 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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لقي طفل مصرعه نتيجة العبث بسلاح ناري داخل منزله غربي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، ان "طفلاً يبلغ من العمر ١١ سنة تقريباً لقي مصرعه نتيجة عبث طفل آخر من أقاربه بسلاح نوع (مسدس) وقام باطلاق النار عليه داخل المنزل ضمن شارع المشجر في منطقة الغزالية".

ونقلت الشرطة جثة الطفل الى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث.

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