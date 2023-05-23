2023/05/23 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aORfViQn0VA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكرات الهوائية تسقط ليوث الرافدين في أول المشوار | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكرات الهوائية تسقط ليوث الرافدين في أول المشوار | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).