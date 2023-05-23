2023/05/23 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر عمارة في اليابان مؤلّفة من طوابق عدّة تشبه الحافلات ويمكن نقلها من مكانٍ إلى آخر.

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