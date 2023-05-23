أزمات قاسية تلاحق يوفنتوس الإيطالي.. ومدرب الفريق يشعر بالحسرة

2023/05/23 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسر مدرب نادي يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، على "عدم احترام" لاعبيه، بعد أن تمّ إبلاغهم بخصم 10 نقاط فيما يتعلق بقضية مكاسب رأس المال، قبل وقت قصير من هزيمة الفريق أمام نظيره إمبولي بنتيجة 1/4، في الدوري الإيطالي.

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