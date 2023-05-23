النزاهة: استقدام 10 متهمين في ميسان بينهم مسؤولون في مديرية التربية

2023/05/23 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ (10) من مسؤولي ومُوظَّفي المُديريَّـة العامَّة للتربية في محافظة ميسان، وأحد فروع مصرف الرشيد في المُحافظة.دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان تلقته ايرث نيوز بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بأعمال التحرّي والتدقيق في إيفادات قسم الامتحانات التابع لمُديريَّة […]

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