2023/05/23 | 18:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دوقة أدنبرة الأميرة...

ظهرت المقالة دوقة أدنبرة للسوداني: من الضروري الاطلاع على تجارب الدول في التعامل مع ضحايا الحروب أولاً على المسلة.

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