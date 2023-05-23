الزراعة النيابية: خطر الجفاف مازال يهدد العراق

2023/05/23 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، ان خطر الجفاف مازال قائما ويهدد مستقبل العراق، لافتا الى ان البلاد حققت انتاجاً كبيراً في المحاصيل الزراعية بسبب غزارة الامطار.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “انتعاش الزراعة وخصوصا موسم الحصاد للحنطة وتسجل ارقام كبيرة بالانتاج يعود الى هطول الامطار في وقتها المناسب وحصول المزروعات على رية الفطام”.

واضاف ان “الامطار اسهمت بشكل كبير بزيادة انتاج المحاصيل الزراعية، على الرغم من ان التوقعات كانت سلبية جدا ازاء انتاج الموسم الحالي بسبب ازمة المياه والجفاف الذي يعانيه العراق”.

وبين ان “السنوات المقبلة قد يعاني فيها العراق من مشاكل كبيرة في حال عدم التوصل الى حلول بشأن ازمة المياه، وخصوصا مع تركيا، اذ مازالت المعالجات الحكومية دون المستوى المطلوب رغم تعاقب الحكومات، الا انها تبدأ التحرك بعد الوقوع في المشكلة وهو امر لم يجدي نفعاً”.

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