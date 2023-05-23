2023/05/23 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع ، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد المشاركين بجريمة مجزرة سبايكر.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعملية نوعية واستباقية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، من الإطاحة بأحد المتهمين الذي شارك في جريمة مجزرة سبايكر الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب”.وأضاف، أنه “تم إلقاء القبض في محافظة صلاح الدين بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتعاون مع مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة إلى المديرية ذاتها”.

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