ايران تخفض كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب

2023/05/23 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، انحسار إطلاقات الغاز الإيراني بكمية 20 مليون متر مكعب، وفيما كشفت عن زيارة وفد رفيع لطهران الأسبوع المقبل لبحث الملف، وأشارت إلى أن تحسن التجهيز سيستمر في ظل الطلب الحالي الذي من الممكن أن يصل إلى 24 ألف ميكاواط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لوكالة الأنباء العراقية إن "الجانب الإيراني قلل كميات الغاز المتدفق للعراق بنحو 20 مليون متر مكعب خلال اليومين الماضيين"، لافتاً إلى أن "دفع الأموال لشراء الغاز من إيران لا يوجد فيه أي تأخير وليس هنالك أي ديون، قدر تعلق الأمر بالوزارة".

وأضاف، أن "عملية دفع الأموال تتم عبر المصرف العراقي للتجارة ولا يوجد أي تأخير بالدفع من وزارة الكهرباء".

وتابع أن "رئيس الوزراء مهتم كثيراً بموضوع الكهرباء وتحسين المنظومة وهنالك وفد برئاسة وزير الكهرباء سيزور إيران الأسبوع المقبل لتذليل المعوقات وسيُشعِر الجانب الإيراني بأن العراق على أعتاب دخول ذروة الأحمال بفعل ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع أن "وزارة الكهرباء وضعت بخطتها الوصول لإنتاج 24 ألف ميغاواط يومياً، والتحسن ملموس حالياً مقارنة بالعام الماضي بنفس التوقيت، ومن الممكن أن يرتفع الطلب إلى 35 ألف ميكاواط وحينها سيتأثر المواطنون لأن حجم الإنتاج لن يصل إلى حجم الطلب حينها".

وأشار إلى أن "المسار الحالي في تحسين المنظومة مستمر وتم توقيع عقود مع شركتي جي أي وسيمنز وأيضاً عقود للربط الكهربائي مع دول الجوار وكذلك توسعة الشبكات وجاري العمل فيها وهي تحتاج إلى سقوف زمنية ".

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