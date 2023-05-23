مصرف عراقي يحقق ارباحا بـ 13 مليار دينار .. ومكافات مالية لجميع موظفيه

2023/05/23 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حقق مصرف الدولي الاسلامي، 13 مليار دينار أرباحا صافية في 2022.

وذكر بيان للمصرف أن عام 2022 حقق المصرف ربحا صافيا مقداره 13 مليار و 891 مليون دينار وبنسبة زيادة 400 %عن السنة المالية.

وقررت الهيئة العامة للمصرف توزيع أرباح نقدية مقدارها 9 مليارات دينار وبنسبة 3.59 % من راس المال

كما قررت تخويل مجلس الإدارة مكافاة جميع العاملين في المصرف .

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