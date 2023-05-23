بينهم مسؤولون بمديرية التربية.. استقدام 10 متهمين في ميسان

2023/05/23 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ

(10) من مسؤولي ومُوظَّفي المُديريَّـة

العامَّة للتربية في محافظة ميسان،

وأحد فروع مصرف الرشيد في المُحافظة.

وذكر بيان لدائرة

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