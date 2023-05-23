العراق يخصص 5 مليارات دولار لتطوير سلاحه الجوي والنفط أسلوب مقترح للحصول على طائرات جديدة

2023/05/23 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن

تخصيص العراق ميزانية تتجاوز 5 مليارات

دولار لتعزيز قدراته الدفاعية وتطوير

سلاحه الجوي بضم طائرات رافال

الفرنسية، وفيما بيّن أن هذه الخطوة

تعكس تسارع خطوات العراق

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