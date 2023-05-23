100 مسؤول في إدارة ترامب يعلنون تأييدهم لديسانتيس

2023/05/23 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق أكثر من مئة مسؤول سابق في إدارة الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، مجموعة لدعم ترشح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، للرئاسة، وفقًا لتقارير إعلامية.

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