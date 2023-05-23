أحدث احصائية رسمية لضحايا النزفية في العراق.. والصحة: الاصابات بارتفاع - عاجل

2023/05/23 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاعاً ملحوظاً باعداد الاصابات بمرض الحمى النزفية في العراق.

وقالت ربى فلاح حسن في اعلام وزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"نلاحظ زيادة باعداد الاصابات بالحمى النزفية حيث ان اخر احصائية لهذا العام الحالي هي ١٢٨ اصابة مؤكدة بينها ١٨ حالة وفاة اما اكثر الاصابات والوفيات تتركز في محافظة ذي قار".

وأضافت "مع استمرار الفرق الصحية لدوائر الصحة التابعة لوزارة الصحة بتنفيذ جولات رقابية على محلات القصابة لمتابعة مدى التزام الجزارين والقصابين بالشروط والتعليمات الصحية وتثقيفهم حول اهمية النظافة الشخصية ونظافة المحل والادوات المستخدمة في ذبح وتقطيع اللحوم والمسؤلية بالتأكيد مسؤلية جميع الجهات ذات الصلة".

ولفتت حسن الى، ان "دور وزارة الصحة هو دور تشخيصي وعلاجي ووقائي وتثقيفي حول خطورة المرض وكيفية الوقاية منه وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين اما دور وزارة الزراعة هي مكافحة الحشرة الناقلة حشرة القراد و رش المبيدات الحشرية ومعالجة الحيوانات المصابة وأيضاً الجهات الاخرى ذات الصلة من ناحية منع الذبح العشوائي وتربية المواشي بين الدور السكنية".

والحمى النزفية الفيروسية أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضا خفيفا، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف، وأحد أشهر الفيروسات النزفية هو الإيبولا.

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