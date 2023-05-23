بول بوغبا عن العنصرية في ملاعب كرة القدم: لم يتغيّر شيء وهذا هو الحل

2023/05/23 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بول بوغبا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، دعمه للاعب ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، بعد تعرض الأخير للإساءة العنصرية، خلال مباراة الميرنغي مع فالنسيا في الدوري الإسباني، الأحد.

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