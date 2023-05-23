2023/05/23 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الثلاثاء، بمنح اجازة للجنود خلال فترة الامتحانات.وقال العباسي في بيان تلقاه/ تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ وجهنا قادة الجيش بصنوفهم وتشكيلاتهم بمنح اجازة للجنود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال فترة الامتحانات..



وزير الدفاع يوجه قادة الجيش بمنح اجازة للجنود المركز الخبري الوطني.

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