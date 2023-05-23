2023/05/23 | 19:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qk9Vd0pkt6w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر || لاستعادة هيبة الدينار.. لا تعامل بالدولار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر || لاستعادة هيبة الدينار.. لا تعامل بالدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).