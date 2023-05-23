شاهد بالفيديو.. مواطن : أحنه العراقيين نشتغل عند السوري داخل العراق

2023/05/23 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dls_AxZ1MKI

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