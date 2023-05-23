الكشف عن سبب انحسار الغاز الإيراني مع الصيف وارتفاع الحرارة في العراق- عاجل

2023/05/23 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، اليوم الثلاثاء، عن سبب انحسار الغاز الإيراني المرسل الى محطات الطاقة الكهربائية في العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقال الجواهري، لـ(بغداد اليوم)، ان "العقد ما بين العراق وايران ينص على ارسال 50 مليون متر مكعب بشكل يومي، ووصل الامر بان تعطي لنا ايران فقط 10 ملايين متر مكعب، والمفترض وفق الاتفاق الرسمي هو ارسال 50 مليوناً، خصوصاً ان الكمية المرسلة من الغاز العراق يستخدمها بشكل مباشر ويومي، بل هو يحتاج اكثر من تلك الكمية لتأمين تشغيل كافة المحطات الكهربائية".

وأضاف انه "دائما خلال فصل الصيف تعود ايران لتقليل كمية الغاز المرسل للعراق، وهذا بسبب زيادة حاجة ايران للغاز، ولهذا هي تقلل من ارساله من أجل استخدامه محلياً، ولهذا الحل لهذه المشكلة التي يعاني من العراق عمل على استثمار الغاز في الحقول العراقية، فهذا الامر سوف يجعل العراق يكتفي بشكل كامل".

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أعلن السبت الماضي، تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق، رغم أن الحكومة العراقية كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، أنها ستعمل على الاعتماد على الغاز المصاحب لتوفير الحاجة الداخلية للغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكان وزير الكهرباء العراقي السابق عادل كريم قد أكد الحاجة للغاز الإيراني لفترة ما بين 5 و10 سنوات.

وأعلنت إيران عن اعتزامها استئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

وفق العراق ألف ميكاواط قبل أيام في المنطقة الجنوبية بسبب انحسار الغاز المورد، وفقاً لوزارة الكهرباء.

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