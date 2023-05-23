الحفر العراقية تبرم عقداً مع شركة امريكية.. وكشف مضمونه

2023/05/23 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وقعت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، عقد مشاركة واتفاقية التقديم المشترك مع شركة ADS الامريكية لتقديم الخدمات النفطية.

وقالت وزارة النفط، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان :"العقد يتضمن تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع الحفر والاستصلاح باسلوب تسليم المفتاح ونقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة وادخال انظمة وبرامج عمل حديثة ومتقدمة، والارتقاء بقطاع الخدمات النفطية بهدف مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي في قطاع الصناعة النفطية الى جانب تدريب وتطوير الكوادر الفنية والهندسية".

وأشار الى، ان "هذا العقد يأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق الشراكة وتبادل الخبرة مع الشركات العالمية الرصينة".

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