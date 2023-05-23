وزير الدفاع يوجه يمنح إجازة للجنود خلال فترة الامتحانات

2023/05/23 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، بمنح إجازة للجنود خلال فترة الامتحانات الدراسية.

وقال العباسي في بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم) :"بما أن العلم هو سلاح لا يُستهان به ولتطوير قابلية الجندي العراقي، وجهنا قادة الجيش بصنوفهم وتشكيلاتهم كافة بمنح اجازة للجنود خلال فترة الامتحانات".

ولفت الى ان "الإجازة تكون زمنية للعاملين في محافظاتهم ولأيام معدودة للعاملين في المحافظات البعيدة عن محل سكناهم مع مراعاة الموقف أثناء النزول".

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