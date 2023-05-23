2023/05/23 | 20:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يوجه بمنح إجازات للجنود الذين يؤدون الامتحانات المدرسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/23 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يوجه بمنح إجازات للجنود الذين يؤدون الامتحانات المدرسية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يوجه بمنح إجازات للجنود الذين يؤدون الامتحانات المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).