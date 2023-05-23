هيئة الاستثمار: سنبني وحدات سكنية جديدة في مجمع بسماية بتمويل من المصارف

2023/05/23 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، الثلاثاء، مع وفد شركة هانوا الكورية إستكمال إجراءات توقيع ملحق العقد الخاص بمجمع بسماية السكني.

وقال مكية في بيان على هامش لقاءه نائب رئيس شركة هانوا الكورية الجنوبية رئيس مشروع بسماية جونغ هون لي إن "الهيئة ماضية بإجراءاتها المتعلقة بتوقيع ملحق العقد وهي بصدد التنسيق لتمويل المشروع من المصارف وإستحصال الموافقات الإصولية من مجلس الوزراء للشروع بإنشاء الوحدات السكنية ضمن المدد الزمنية المحددة للعمل".

من جانبه أعرب جونغ هون لي "كامل الإستعداد لبذل المزيد من الجهود خدمة لمجمع بسماية وساكنيه".

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