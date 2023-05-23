مستشار الحكومة: لا جدوى من الاعتماد على التوظيف الحكومي للقضاء على البطالة

2023/05/23 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، أن لا جدوى في اعتماد التوظيف في موضوع توفير فرص العمل.

وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن”سوق العمل ليس عبارة عن توظيف فقط، والاعتماد على القطاع العام وحدة امر غير مجدي، موضحاً أن، تضمين الموازنة العامة مبالغ مالية كافية لاطلاق مشاريع تنموية كبيرة يمكنها توفير فرص العمل ويعتبر حلا ناجعا لمعالجة مشكلة البطالة”.

واشار الى، أن”قانون التقاعد والضمان للعمال سيساهم في توجيه الانظار نحو المشاريع الكبيرة التي من المؤمل ان تسهم في خلق فرص عمل لليد العاملة”.

وعن موضوع الموازنة، اكد صالح ان “اقرار موزانة لثلاث اعوام امر حسن، خاصة وان الوضع في العراق بحاجة الى استقرار القرار المالي والاقتصادي في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي”.

وتابع المستشار المالي للحكومة، أن “مثل هذه الموزانات تعطي الجهات التنفيذية مرونة في تطبيق سياستها الاقتصادية والمالية، ولكون هناك امكانية لتعديلها فالامر طبيعي “.

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