هولندا وبلجيكا ودول أوربية تحاكم ارهابيين قتلوا المئات من العراقيين

2023/05/23 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تشهد هولندا اول محاكمة لجرائم ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد...

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