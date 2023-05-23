روسيا تمدد احتجاز مراسل

2023/05/23 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن محكمة روسية، الثلاثاء، أنه تمديد الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، الذي اعتقلته السلطات الروسية في مارس بتهمة التجسس حتى 30 أغسطس، بينما طالبت واشنطن بالإفراج عنه فورا.

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