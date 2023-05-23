اقتصادي يتوقع الإيرادات من ضرائب الوقود المستورد والمحلي في الموازنة

2023/05/23 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، الإيرادات المتوقعة من ضرائب الوقود المستورد والمحلي في موازنة 2023.واستعرض المرسومي تلك الإيرادات في تدوينة طالعتها إيرث نيوز، وكما يلي: الضريبة على الوقود المستورد = 25 مليار دينارالضريبة على البنزين = 450 مليار دينارالضريبة على الكاز = 45 مليار دينارالضريبة على النفط الاسود = […]

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