2023/05/23 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eZQoloUUuBw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة العراق تدخل بوابة البرلمان بقراءة نيابية جديدة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موازنة العراق تدخل بوابة البرلمان بقراءة نيابية جديدة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).