2023/05/23 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hf2KmhsUsNY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستمرون بـ"الإنقاذ والإطفاء".. الدفاع المدني يعلن تسجيل 6600 حريق بـ2023) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستمرون بـ"الإنقاذ والإطفاء".. الدفاع المدني يعلن تسجيل 6600 حريق بـ2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).