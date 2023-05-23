2023/05/23 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I7BaQ_CTuSY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وليد: أزمة الموازنة تشبه "الانسداد السياسي" قبل تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وليد: أزمة الموازنة تشبه "الانسداد السياسي" قبل تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).