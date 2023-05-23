تأملات- ما قصة ابن زريق وقصيدته اليتيمة؟ وبماذا رد الأعرابي عندما سُئل عن سبب سكوته؟

2023/05/23 | 20:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة (2023/5/23) من برنامج” تأملات” مواضيع مختلفة، أبرزها قصة الرجل الذي قال: إن الحظّ للمرء في أذنه، وإن الحظ في لسانه لغيره، والمثل القائل: أبلغ من سحبان وائل، وسيرة الشاعر ابن زريق البغدادي.

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