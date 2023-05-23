2023/05/23 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب محمد سلام: سقوط محولة كهربائية عملاقة مع كافة أعمدتها...

ظهرت المقالة محولة كهربائية عملاقة تسقط مع أعمدتها في الغزالية ما سبب الهلع للسكان أولاً على المسلة.

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