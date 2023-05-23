2023/05/23 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقرر منع استيراد الدرجات النارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يقرر منع استيراد الدرجات النارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).