إسرائيل تتوعد إيران بـ

2023/05/23 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بـ"المفاجئة".

وقال نتنياهو :"إسرائيل ستفاجئ إيران، نحن نفاجئهم طوال الوقت وسوف نفاجئ كل أعدائنا".

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت) ان :"معركة غزة الأخيرة نفذنا المهمة بنجاح لكن الهدف الرئيسي الذي نستعد له معقد وصعب".

وأضاف "على سلاح الجو الإسرائيلي أن يكون مستعدا في كل لحظة" مشيراً الى ان "استهداف منشآتنا النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها".

من جانبه قال مسؤول إيراني، ان :"التهديدات الإسرائيلية لن تؤثر في سير الأحداث وهي نتيجة لعمق المشاكل الداخلية، وكلام إسرائيل عن استعدادها لضرب منشآتنا النووية هو إرهاب رسمي يقابل بصمت دولي".

وأضاف "لسنا دعاة حروب لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في ردنا على إسرائيل والتهديدات المتزايدة تؤكد أن إسرائيل هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

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