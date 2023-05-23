2023/05/23 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، القبض على 83 متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز الفوج الثاني لواء الحدود 20 ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، القت القبض على (83) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية".

واضاف المصدر، انه "اتخذ بحقهم الاجراءات القانونية".

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