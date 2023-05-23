2023/05/23 | 21:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -AKHKsPaAe4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زعيم التيار الصدري من داخل مرقد والده: الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت إلى حرب عقائدية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زعيم التيار الصدري من داخل مرقد والده: الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت إلى حرب عقائدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).