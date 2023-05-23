2023/05/23 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون طالب اليساري، ان اطراف الاطار التسيقي ستدخل انتخابات مجالس المحافظات بشكل منفرد.

وقال اليساري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن”ائتلاف دولة القانون انهى استعدادته بشكل منتظم للدخول الى انتخابات مجالس المحافظات بمعزل عن قوى الاطار التنسيقي”.

واضاف، أن”الرأي المطروح حاليا داخل الاطار التنسيقي هو دخول جميع اطرافه، ويقوم بتهيئة مرشحيه من اجل النزول في الانتخابات على شكل احزاب منفردة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليساري: ائتلاف المالكي سيخوض الانتخابات بمعزل عن قوى الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليساري: ائتلاف المالكي سيخوض الانتخابات بمعزل عن قوى الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).