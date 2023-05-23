بدأ بعضهم بالبكاء.. شاهد رد فعل طلاب عند رؤيتهم المغني الشهير إد شيران

2023/05/23 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الفنان المغني وكاتب الأغاني البريطاني الشهير "إد شيران" الحائز على جائزة "غرامي" بزيارة طلاب مدرسة فلوريدا الثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية وفاجأهم بأداء بعض أغانيه أمام المتواجدين في الصالة المدرسية أثناء قيامهم بتدريبات لأداء بعض المقطوعات الموسيقية.

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