الزراعة: لا يمكن السيطرة على الجزر العشوائي

2023/05/23 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم التخذيرات المستمرة من استمرار الجزر العشوائي للحيوانات داخل المناطق السكنية مع تسجيل العراق لـ18 حالة وفاة جراء الاصابة بالحمى النزفية، ما تزال اجراءات الجهات المعنية غير ملموسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السيطرة على موضوع الجزر العشوائي بشكل كامل غير ممكن”، عازيا الاسباب الى “انتشارها الواسع وانتقالها بصورة مستمرة”.

واشار الى ان “الوزارة شكلت لجنة من حوالي الف طبيب بيطري بواقع 293 فرقة بيطرية مهمتها تعقيم الحيوانات والبحث عن المجازر العشوائية”، موضحا ان “مسؤولية وزارته هي رش المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرة الناقلة (القراد) ومعالجة الحيوانات المصابة”.

من جانبها، بينّت د.



ربى فلاح (من اعلام وزارة الصحة) ان “فرق الوزارة الرقابية مستمرة في جولاتها على محلات القصابة لمتابعة التزامهم بالاجراءات الوقائية واعطائهم التعليمات والارشادات الوقائية للحماية من خطر الاصابة”.

واضافت في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مسؤولية وزارة الصحة هي علاج المصابين والتثقيف بالمرض واجراءات الوقاية منه، وهذا الامر يسير بالطريق الصحيح”.

بدوره، ينتقد الطبيب البيطري سلام زهير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عدم جدية الجهات الحكومية في التعامل مع المرض، معتقدا ان “الفساد والجهل يمنعان من القضاء على الجزر العشوائي”.

واضاف ان “الجميع يرمي الكرة في ملعب الاخر، وهذا امر اعتادت عليه مؤسسات الدولة للتهرب من المسؤولية”.

وفي اخر احصائية سجلتها وزارة الصحة للمرض اليوم، فقد تأكد وجود 128 بينها 18 حالة وفاة.

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