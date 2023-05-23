اقتصادي: قانون تقاعد العمال سيحقق ثلاثة اهداف حكومية

2023/05/23 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الثلاثاء، ان قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال سيحقق ثلاثة اهداف لصالح الحكومة والاقتصاد العراقي.

وقال محسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمل يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الخاص، فضلا عن تحقيق ثلاثة عوامل رئيسية تصب بصالح الحكومة والاقتصاد العراقي”.

وأضاف، ان “العامل الإيجابي الأول للقانون سيرفع عن الحكومة كاهل المطالبات بالتعيين لكون العاملين في القطاع الخاص سوف يضمنون مستقبلا حقوقهم التقاعدية من صندوق التقاعد “.

وأشار محسن، الى ان “العامل الثاني منح القطاع الخاص الفرصة بتأدية دوره في تطوير ادواته الإنتاجية وبالتالي سينعكس إيجابيا على تطوير الاقتصاد العراقي فضلا عن اسهامه بخفض معدل البطالة”.

وأشار محسن الى انه “رغم تسجيل عدة ملاحظات على القانون، الا ان اقراره بالوقت الحاضر خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية”.

يذكر ان مجلس النواب، صوت الأسبوع الماضي على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال.

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