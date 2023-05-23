2023/05/23 | 21:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: fusXaMHKC5Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسيرة بالشموع في مدينة الصدر لدعم زعيم التيار بعد كلمته من النجف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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