رغم رفض رئيسة البرلمان.. الجريدة الرسمية في الإقليم تنشر قرار تفعيل المفوضية !

2023/05/23 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت جريدة الوقائع الرسمية في اقليم كردستان قرار تفعيل مفوضية كردستان من قبل برلمان كردستان في جلسته أمس.

وذكر مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، ان "نشر القرار رغم ان رئيسة البرلمان (ريواز فائق) وجهت كتابا الى جميع المؤسسات الحكومية بعدم قانونية وعدم التعامل مع اي كتاب يصلها بدون توقيعها بصفتها رئيسة للبرلمان".

وأضاف، ان "نائب رئيس البرلمان (هيمن هورامي) بعث بنص مضمون القرار الى الصحيفة لنشرها وبعد نشر القرار في الصحيفة يكون ساري المفعول".

يذكر ان برلمان اقليم كردستان، شهد في جلسته أمس "أحداثاً صاخبة وعراكاً بالأيدي" بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لخلافهما بشأن ملف الانتخابات.

وعلى الرغم من ذلك "نجح" البرلمان باستئناف الجلسة وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.

ومن المفارقة ان برلمان اقليم كردستان أصدر بيانا اكد فيه ان "58 نائبا صوتوا خلال جلسة الاثنين على تفعيل مجلس مفوضية الانتخابات"، فيما اصدر مكتب رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق بيانا اوضح فيه ان تلك الجلسة أجلت ونتائجها غير قانونية!.

وتواصلت ردود الافعال بين الحزبين الكرديين حيث أتهم نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي، رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) "بمحاولة وبطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي "ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه" ترأس الجلسة.

وحدثت مشاجرات وتشابك بالأيدي بين نواب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني خلال جلسة برلمان كرستان أمس عندما اعلنت رئيسة برلمان الاقليم ريواز فائق عن تأجيل الجلسة بينما اعلن نائبه هيمن هورامي عن استمرار الجلسة للتصويت على مجلس مفوضية الانتخابات، واصفا تأجيل الجلسة بالتعسف.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على حسم اجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.

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