الصدر: الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت الى حرب عقائدية (فيديو)

2023/05/23 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن :"الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت الى حرب عقائدية".

وأشار الصدر في كلمة مقتضبة له خلال زيارة مرقد والده في النجف بذكرى استشهاده :"هذا ديدن الفاسدين والمنشقين وتدعمهم ايادي خارجية".

وأكد ان "كل من يدعي اني الامام المهدي فهو عدو الله وعدو آل الصدر وعدوي".

وبين الصدر ان "أصحاب القضية اعدائي ولا توبة لهم".

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